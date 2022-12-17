На площади перед морским вокзалом в Мурманске разрешили ставить фудтраки

У морского вокала в Мурманске теперь будут стоять фудтраки. Фото: Олег ФИЛОНОК

В ближайшее время на площади перед морским вокзалом в Мурманске могут появиться фудтраки.

- Администрация Мурманска внессла соответствующие изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов. Всего, согласно схеме размещения, возможно будет разместить до 3 фудтраков, - сообщили в министерстве имущественных отношений Мурманской области.

Сейчас от предпринимателей ждут заявки. Узнать подробности можно по телефону (8152) 45-45-10.

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