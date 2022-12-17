Воспоминания жителей Ковдора об истории города оцифровали

Старожилы Ковдора поделились ради проекта своим воспоминаниями. Фото: vk.com/public212400298

Сотрудники Ковдорского краеведческого музея реализовали проект «Говорит и показывает Ковдор», который был направлен на сохранение воспоминаний северян о малой Родине.

- В музейном фонде временного хранения находятся десятки записей на магнитофонных пленках, кинохроника и видеокассеты. Чтобы эти записи не пропали, их необходимо профессионально отреставрировать и оцифровать – так сохранятся воспоминания заполярных партизан, первостроителей, геологов, воинов-интернационалистов, фрагменты выступлений саамов, съемки мероприятий районного масштаба и многое другое, - сообщили в музее.

Также участники гранта собрали воспоминания жителей города и создали 15 фильмов. Посмотреть их можно здесь.

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