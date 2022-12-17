Жителей Мурманской области призывают быть осторожнее из-за морозов

Северянам рекомендуют долго не гулять. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Морозы, которыми началась эта неделя, возвращаются на выходных.

- По данным Мурманского УГМС, ночью 18 декабря в центральных районах Мурманской области ожидается понижение температуры до -25, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Северян просят быть осторожнее на свежем воздухе, теплее одеваться, отказаться от длительных прогулок.

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