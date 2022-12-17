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НовостиПроисшествия17 декабря 2022 10:37

22-летняя безработная мурманчанка потратила 7 тысяч рублей с чужой карты

Ее северянка нашла на улице
Ника СВЕТЛОВА
Северянка решила, что ей ничего не будет за использование чужой карты.

Северянка решила, что ей ничего не будет за использование чужой карты.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До шести лет лишения свободы грозит 22-летней жительнице Мурманска, которая делала покупки за чужой счет.

На улице безработная северянка нашла чужую банковскую карту и решила, что может воспользоваться ей. Поэтому пошла в магазин и стала расплачиваться за товары.

39-летняя владелица карты знала, что потеряла карту, но решила повременить с ее блокировкой и не обращалась в банк. Такая оплошность стоила ей 7 тысяч рублей. Только когда на телефон женщины пришло уведомление о списании денег, она забеспокоилась и пошла в полицию.

- В отношении жительницы Заполярья возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). С женщины взята подписка о невыезде, - сообщили в УМВД по Мурманской области.

Напомним: Жительница Абрам-Мыса украла деньги с карты умершего приятеля. Женщина воспользовалась его мобильным телефоном, который остался на кухне.

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