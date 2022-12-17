22-летняя безработная мурманчанка потратила 7 тысяч рублей с чужой карты

Северянка решила, что ей ничего не будет за использование чужой карты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До шести лет лишения свободы грозит 22-летней жительнице Мурманска, которая делала покупки за чужой счет.

На улице безработная северянка нашла чужую банковскую карту и решила, что может воспользоваться ей. Поэтому пошла в магазин и стала расплачиваться за товары.

39-летняя владелица карты знала, что потеряла карту, но решила повременить с ее блокировкой и не обращалась в банк. Такая оплошность стоила ей 7 тысяч рублей. Только когда на телефон женщины пришло уведомление о списании денег, она забеспокоилась и пошла в полицию.

- В отношении жительницы Заполярья возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). С женщины взята подписка о невыезде, - сообщили в УМВД по Мурманской области.

Напомним: Жительница Абрам-Мыса украла деньги с карты умершего приятеля. Женщина воспользовалась его мобильным телефоном, который остался на кухне.

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