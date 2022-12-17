Андрей Чибис попал в санкционный список Евросоюза. Фото: правительство Мурманской области

В девятом пакете антироссийских санкций Евросоюза есть ряд персональных ограничений против конкретных лиц. Наряду с вице-премьером Татьяной Голиковой, министрами труда, юстиции, просвещения, науки и образования и другими в него вошел губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Основания - то, что он губернатор и реализует государственную политику на региональном уровне. Также ему вменили «транспортировку украинских детей в Россию», у нас это называлось эвакуацией. Члены семьи губернатора под санкции не попали, - пишет Telegram-канал Bloger51.

Напомним: в октябре в Мурманскую область прибыли дети из Донбасса, потерявшие своих родных. Их приняли северянки, которые готовы окружить ребятишек заботой и любовью. Спасение детей из опасной зоны проходило при личном содействии Андрея Чибиса.

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