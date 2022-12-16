С бывшего главы Мурманска взыскали 575 тысяч рублей за незаконные премии и доплаты

Прокуратура установила, что Андрей Сысоев начислял премии и надбавки без согласования. Фото: Совет депутатов Мурманска

Прокуратура через суд взыскала с бывшего главы Мурманска, а ныне заместителя председателя Совета депутатов Мурманска Андрея Сысоева 575 тысяч рублей.

- С 2019 по 2021 годы он осуществлял начисления и выплаты премий, а также надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, без согласования с представительным органом, - отметили в надзорном органе.

Не согласившись с решением Октябрьского районного суда, ответчик пытался обжаловать приговор в областном суде, но безуспешно.

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