Глава Мурманской облдумы: «Важно с юных лет прививать восприятие мира, основанное на наших традиционных ценностях»

Участники встречи отметили общее стремление к сохранению исторической памяти о героических событиях в летописи России. Фото: duma-murman.ru/

Рождественские образовательные чтения прошли 15 декабря в Мурманской облдуме. Депутаты вместе с представителями Мурманской митрополии и членами молодежной палаты обсуждали тему «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека».

Глава регионального парламента Сергей Дубовой отметил, что нынешняя ситуация в мире очень напряженная и происходящие сложные и противоречивые процессы так или иначе влияют на каждого человека.

- Сейчас перед нами встает выбор – жить, оставаясь приверженцем культуры потребления, или избрать путь собственного развития? Поэтому важно с юных лет прививать человеку восприятие мира, основанное на наших традиционных духовных ценностях. Считаю, что нужно, как можно чаще говорить с людьми, с молодым поколением. Говорить открыто и честно о родной культуре, об уважении к окружающим людям, об ответственном отношении к истории нашей многонациональной страны, - сказал председатель.

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан в свою очередь обратил внимание на формирование новой истории и будущего России, которые пишутся на наших глазах.

- Россия обретает свои фундаментальные ценности, которые за прошедшие годы были утрачены. Церковь занимается своим служением в надежде найти полное понимание с Мурманской областной Думой, - подчеркнул владыка.

Участники встречи отметили общее стремление к сохранению исторической памяти о героических событиях в летописи России, нацеленность власти и духовенства на открытый диалог с детьми и молодежью об истинных духовно-нравственных ориентирах российской государственности.

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