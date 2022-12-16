В Мурманске снесут многоквартирный дом на Фрунзе

Нежилую двухэтажку уже расселили, однако она все равно доставляет проблемы. Фото: vk.com/mchs_murmansk

В Мурманске готовят к сносу многоквартирный дом №12 на улице Фрунзе. Постановление о сносе в администрации города подписали прошлой осенью.

Нежилую двухэтажку уже расселили, однако она все равно доставляет проблемы. Так, в октябре в доме случился пожар.

Стоимость работ по сносу оценили в 8,4 миллиона рублей. Заявиться на аукцион подрядчики могут до 26 декабря.

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