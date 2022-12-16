На месте сломанного шлагбаума в Териберке установили бетонный блок

Преграда нужна была для того, чтобы туристы не заезжали на машинах в места, где нет оборудованной дороги, и не портили почву. Фото: vk.com/my_teriberka

На этой неделе стало известно, что в Териберке сломали шлагбаум, который установили летом на дороге, ведущей к Батарейскому водопаду и пляжу «Яйца дракона». Преграда нужна была для того, чтобы туристы не заезжали на машинах в места, где нет оборудованной дороги, и не портили почву.

Неизвестные сняли конструкцию и бросили на обочине. Фото: vk.com/my_teriberka

Теперь же неизвестные сняли конструкцию и бросили на обочине.

Однако местные жители нашли выход из ситуации - на месте сломанного шлагбаума появился бетонный блок, преграждающий путь машинам.

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