9 января 2023 года в Мурманске откроется новый детский сад на 80 мест

Официально группы откроются 9 января 2023 года. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске прошел День открытых дверей в новом детском саду, построенном на улице Капитана Орликовой в рамках нацпроекта «Демография». Достроили его в ноябре, стоимость объекта оценивается в 227 миллионов рублей.

Детскому саду присвоен номер №140, одновременно в нем смогут находиться 80 детей. Официально группы откроются 9 января 2023 года.

- Двухэтажное здание радует яркими красками и готово принять в своих стенах 80 маленьких мурманчан. В этом микрорайоне детский сад был действительно необходим - за строительство здания проголосовали более двух тысяч мурманчан, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Напомним: первого сентября в Мурманске торжественно открыли филиал детского сада №123. Основное здание находится на улице Баумана, а вот новый корпус появился среди домов на улице Достоевского. Ранее родителям приходилось далеко водить детей, теперь же дорога станет значительно короче.

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