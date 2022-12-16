На выходных в Мурманской области похолодает до -25 градусов

На дорогах гололедица. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области на выходных будет морозно и снежно. С 17 по 19 декабря погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия обширной циклонической депрессии, расположенной над Баренцевым и Норвежским морями.

По прогнозам мурманского гидрометцентра, в ближайшие дни ожидается местами снег, в отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -12-17, при прояснениях -20-25, днем -6-11, местами до -16 градусов.

На дорогах гололедица.

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