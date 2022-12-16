В Мурманской области с 1 января вырастет размер прожиточного минимума

С 1 января 2023 года в Мурманской области вырастет величина прожиточного минимума. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 1 января 2023 года в Мурманской области вырастет величина прожиточного минимума.

- С января 2023 года эта величина составит 23 474 рубля в расчете на душу населения, 25 587 рублей – для трудоспособного населения, 20 188 рублей – для пенсионеров, 22 770 рублей – для детей, - сообщили в правительстве Мурманской области.

В последний раз прожиточный минимум в России вырос с 1 июня, размер в Заполярье составил 22 250 рублей, для трудоспособного населения – 24 252 рубля; для пенсионеров – 19 135 рублей; для детей – 21 582 рубля.

Напомним: с 1 января 2023 года в Мурманской области вырастет проезд в общественном транспорте. Впервые в регионе будет установлен единый тариф для всех муниципалитетов, а также стоимость поездки будет различаться в зависимости от наличия единой карты жителя Мурманской области.

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