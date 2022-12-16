С 2023 года по всей Мурманской области будет действовать единый тариф на проезд в общественном транспорте

С 2023 года в Мурманской области поменяется подход к стоимости проезда в общественном транспорте. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 2023 года в Мурманской области поменяется подход к стоимости проезда в общественном транспорте. Так, с 1 февраля во всех муниципалитетах будет действовать единый тариф.

Для северян, оформивших Единую карту жителя Мурманской области, стоимость разовой поездки составит 37 рублей, для остальных - 40 рублей. Сейчас тариф в Мурманске составляет 35 рублей.

- Важно, что установленные с 1 февраля тарифы в городском транспорте останутся неизменными 2 года. В тарифной линейке, как и прежде, предусмотрены значительные льготы для школьников и студентов, также существенную экономию средств дает приобретение проездного билета, - отметили в комитете по тарифному регулированию Мурманской области.

Напомним: банк ВТБ начал выпуск Единой карты жителя Мурманской области. За три года банк планирует сделать для северян более 50 тысяч таких карт.

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