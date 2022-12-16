С 1 февраля 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте Мурманска подорожает на 5 рублей

С 1 февраля 2023 года в Мурманской области вырастет проезд в общественном транспорте. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 1 февраля 2023 года в Мурманской области вырастет проезд в общественном транспорте. Впервые в регионе будет установлен единый тариф для всех муниципалитетов, а также стоимость поездки будет различаться в зависимости от наличия единой карты жителя Мурманской области.

Так, те, у кого она есть, будут платить 37 рублей (сейчас 35 рублей), а у кого нет - 40 рублей.

- Установленные с 1 февраля тарифы в городском транспорте останутся неизменными 2 года. В тарифной линейке, как и прежде, предусмотрены значительные льготы для школьников и студентов, также существенную экономию средств дает приобретение проездного билета, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Информацию о том, как изменится проезд в пригородном общественном транспорте региона можно узнать здесь.

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