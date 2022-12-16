Пограничники спасли двух человек с потерявшего ход судна в Баренцевом море

ЧП случилось в пяти милях от острова Харлов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Утром 16 декабря в МЧС сообщили о маломерном судне, которое потеряло ход в Баренцевом море. ЧП случилось в пяти милях от острова Харлов.

- Судно с двумя людьми на борту обнаружил пограничный сторожевой корабль «Полярная звезда». Пассажиры нуждались в медицинской помощи, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Сотрудники погрануправления по западному арктическому району эвакуировали людей на борт корабля, где им оказали необходимую квалифицированную помощь. Северян перевозят в Териберку, чтобы затем передать работникам медучреждений.

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