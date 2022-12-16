Два активиста Народного фронта из Мурманской области стали добровольцами СВО

В Мурманской области два участника Народного фронта добровольно отправились участвовать в спецоперации.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Мурманской области два участника Народного фронта добровольно отправились участвовать в спецоперации. Об этом сообщил первый замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на заседании центрального штаба движения, посвященного итогам работы за год.
Сергей Кириенко поблагодарил активистов за ответственную гражданскую позицию.
В оперштабе региона отметили, что всего более 150 представителей Народного фронта стали добровольцами специальной военной операции.
Напомним: из Мурманской области участникам СВО отправят две передвижные прачечные.
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