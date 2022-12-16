В Мурманской области в ДТП с грузовиком пострадал водитель такси

Причины происшествия устанавливаются. Фото: vk.com/murman01
Вечером 15 декабря на 1335-м километре автодороги Р-21 «Кола» произошло ДТП с участием такси. На месте происшествия работали спасатели.
- Столкнулись легковой автомобиль Renault Logan и грузовой МАЗ. Пострадал водитель иномарки, госпитализирован в медучреждение, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
Причины происшествия устанавливаются.
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