Предприниматель пытался незаконно приобрести право собственности на недвижимость в Териберке

Уголовное дело в отношении мужчины передано в суд для рассмотрения по существу. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области задержали предпринимателя, который занимался мошенничеством. Учредитель и директор ООО «Фиш 51» пытался незаконно приобрести право собственности на строение в Териберке.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ региона, кадастровая стоимость объекта составляла 1,3 миллиона рублей.

Уголовное дело в отношении мужчины передано в суд для рассмотрения по существу. Бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы.

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