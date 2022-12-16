Предприниматель пытался незаконно приобрести право собственности на недвижимость в Териберке

Уголовное дело в отношении мужчины передано в суд для рассмотрения по существу.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области задержали предпринимателя, который занимался мошенничеством. Учредитель и директор ООО «Фиш 51» пытался незаконно приобрести право собственности на строение в Териберке.
Как сообщили в пресс-службе УФСБ региона, кадастровая стоимость объекта составляла 1,3 миллиона рублей.
Уголовное дело в отношении мужчины передано в суд для рассмотрения по существу. Бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы.
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