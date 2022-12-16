Мурманской области выделили 37,7 миллиарда рублей на строительство железной дороги к терминалу «Лавна»

Деньги будут выделять в течении 2022-2024 годов.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Мурманская область получит от федерального Правительства 37,7 миллиарда рублей на развитие Мурманского транспорта узла. Постановлении о выделении денег подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Средства направят на возведение железной дороги к порту «Лавна», где строится угольный терминал. Железнодорожная линия будет протяженностью 49 километров от станции Выходной до станции Лавна. Она обеспечит транспортное обслуживание угольного перегрузочного комплекса.
Деньги будут выделять в течении 2022-2024 годов.
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