В Апатитах водитель грузовика вылетел в кювет и прорвал трубу теплотрассы

Отключения и ухудшения горячего водоснабжения допущено не было, пострадавших нет. Фото: vk.com/passapatity
Вечером 15 декабря в Апатитах произошло ДТП с грузовиком. На улице Промышленной, двигаясь по кольцевому перекрестку, водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Он наехал на теплосеть.
- Из-за происшествия была повреждена труба теплотрассы, проходящей рядом с дорогой, произошла утечка теплоносителя, - сообщили в профессиональной аварийно-спасательной службе Апатитов.
Отключения и ухудшения горячего водоснабжения допущено не было, пострадавших нет.
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