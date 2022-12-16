В Апатитах водитель грузовика вылетел в кювет и прорвал трубу теплотрассы

Отключения и ухудшения горячего водоснабжения допущено не было, пострадавших нет. Фото: vk.com/passapatity

Вечером 15 декабря в Апатитах произошло ДТП с грузовиком. На улице Промышленной, двигаясь по кольцевому перекрестку, водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Он наехал на теплосеть.

- Из-за происшествия была повреждена труба теплотрассы, проходящей рядом с дорогой, произошла утечка теплоносителя, - сообщили в профессиональной аварийно-спасательной службе Апатитов.

Отключения и ухудшения горячего водоснабжения допущено не было, пострадавших нет.

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