В Мурманске на улице Воровского 20 декабря ограничат движение транспорта

Как сообщили в администрации города, запрет на стоянку, остановку и движение авто будет действовать 20 декабря с 00.00 до 18.00. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске водителей предупреждают об ограничении движения для всех видов транспорта, за исключением машин со спецпропуском, на улице Воровского, от улицы Софьи Перовской до улицы Пушкинской.

Как сообщили в администрации города, запрет на стоянку, остановку и движение авто будет действовать 20 декабря с 00.00 до 18.00.

Напомним: в Мурманске на Верхне-Ростинском шоссе на полгода ограничат движение транспорта.

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