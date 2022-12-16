В Мурманске на улице Воровского 20 декабря ограничат движение транспорта

Как сообщили в администрации города, запрет на стоянку, остановку и движение авто будет действовать 20 декабря с 00.00 до 18.00.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске водителей предупреждают об ограничении движения для всех видов транспорта, за исключением машин со спецпропуском, на улице Воровского, от улицы Софьи Перовской до улицы Пушкинской.
Как сообщили в администрации города, запрет на стоянку, остановку и движение авто будет действовать 20 декабря с 00.00 до 18.00.
Напомним: в Мурманске на Верхне-Ростинском шоссе на полгода ограничат движение транспорта.
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