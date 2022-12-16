Владимир Путин: Модернизация Мурманского транспортного узла не снимается с повестки

Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Речь на нем зашла об одном из самых масштабных проектов в Заполярье – развитии Мурманского транспортного узла (МТУ).

- В наших планах – дальнейшая модернизация восточного направления железных дорог, Транссиба и БАМа [...], не снимая с повестки дня и такие наши проекты, как ускоренная модернизация Мурманского транспортного узла, строительство в будущем Северного широтного хода, - отметил Владимир Путин.

Напомним: на МТУ правительство РФ направит 37,7 миллиарда рублей. Дорожная карта строительства утверждена, активная его фаза начнется в 2023 году.

Строительство ведется в рамках проекта «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна» по поручению президента. За счет финансирования будут построены железная дорога от станции Выходной к порту Лавна протяженностью 49,7 километра, мост через реку Тулому и подходы к порту.

МТУ создаст 1800 рабочих мест в регионе увеличит перевалку грузов в порту на 18 миллионов в год.

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