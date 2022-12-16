Владимир Путин: Модернизация Мурманского транспортного узла не снимается с повестки

Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Речь на нем зашла об одном из самых масштабных проектов в Заполярье – развитии Мурманского транспортного узла (МТУ).
- В наших планах – дальнейшая модернизация восточного направления железных дорог, Транссиба и БАМа [...], не снимая с повестки дня и такие наши проекты, как ускоренная модернизация Мурманского транспортного узла, строительство в будущем Северного широтного хода, - отметил Владимир Путин.
Напомним: на МТУ правительство РФ направит 37,7 миллиарда рублей. Дорожная карта строительства утверждена, активная его фаза начнется в 2023 году.
Строительство ведется в рамках проекта «Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна» по поручению президента. За счет финансирования будут построены железная дорога от станции Выходной к порту Лавна протяженностью 49,7 километра, мост через реку Тулому и подходы к порту.
МТУ создаст 1800 рабочих мест в регионе увеличит перевалку грузов в порту на 18 миллионов в год.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru