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НовостиОбщество16 декабря 2022 10:58

Мурманская «мореходка» отмечает 90-летний юбилей

Более 32 тысяч специалистов выпустили из стен колледжа за эти годы
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
За эти годы «мореходка» выпустила более 32 тысяч специалистов.

За эти годы «мореходка» выпустила более 32 тысяч специалистов.

Фото: Елена КОВАЛЕНКО

17 декабря Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И. И. Месяцева отмечает свое 90-летие. За эти годы «мореходка» выпустила более 32 тысяч специалистов.

- Колледж является признанной морской образовательной организацией, обладает многолетним опытом и компетенциями в области подготовки членов экипажей морских судов, судов рыболовного флота. Уверен, что мы все вместе сохраним, продолжим и преумножим морские традиции, - поздравил всех с юбилеем учебного заведения начальник ММРК Игорь Артеменко.

В честь праздника в учебном заведении пройдет концерт, а отличившимся студентам вручат награды. Также с речью выступят выпускники, учащиеся, преподаватели и гости.

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