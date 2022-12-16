Мурманская «мореходка» отмечает 90-летний юбилей

За эти годы «мореходка» выпустила более 32 тысяч специалистов. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

17 декабря Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И. И. Месяцева отмечает свое 90-летие. За эти годы «мореходка» выпустила более 32 тысяч специалистов.

- Колледж является признанной морской образовательной организацией, обладает многолетним опытом и компетенциями в области подготовки членов экипажей морских судов, судов рыболовного флота. Уверен, что мы все вместе сохраним, продолжим и преумножим морские традиции, - поздравил всех с юбилеем учебного заведения начальник ММРК Игорь Артеменко.

В честь праздника в учебном заведении пройдет концерт, а отличившимся студентам вручат награды. Также с речью выступят выпускники, учащиеся, преподаватели и гости.

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