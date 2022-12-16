Для будущего газопровода для газификации Мурманской области провели трассировку

Данные лягут в основу проектной документации. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о выполнении трассировки газопровода в рамках газификации региона. Данные лягут в основу проектной документации.

- Отработаны места размещения газораспределительных станций. Сейчас ведется трассировка распределительных сетей по муниципалитетам в зависимости от того, где котельная, где предприятия, - рассказал Андрей Чибис «Интерфаксу».

Напомним: газификацию Мурманской области поддерживают на федеральном уровне, в том числе Владимир Путин, который подчеркнул важность ухода от мазутозависимости. Стоимость строительства газопровода «Волхов – Мурманск» оценивают примерно в 350 миллиардов рублей.

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