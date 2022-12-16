Крупнейший на Северо-Западе России судоремонтный док сдадут в 2024 году

В Мурманске будет работать крупнейший на Северо-Западе России судоремонтный док при 35 СРЗ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске будет работать крупнейший на Северо-Западе России судоремонтный док при 35 СРЗ. Его сдадут в эксплуатацию в 2024 году.

- Сейчас док построен на 50%, - сообщил «РИА Новости» генеральный директор «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов.

Док сможет принимать суда и корабли водоизмещением до 100 тысяч тонн, а среднесрочный ремонт кораблей ВМФ и судов будет занимать не более недели, сейчас же на него тратится по несколько месяцев.

Напомним: в Мурманске доковый ремонт проходит авианосец «Адмирал Кузнецов».

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