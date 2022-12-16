В ТРЦ «Форум» в Мурманске закрылся кинотеатр

В 2022 году в Мурманске закрылся кинотеатр «Кронверк синема» при ТРЦ «Форум», который в свое время стал первым сетевым кинотеатром в городе. Фото: www.forumkristi.ru

В 2022 году в Мурманске закрылся кинотеатр «Кронверк синема» при ТРЦ «Форум», который в свое время стал первым сетевым кинотеатром в городе.

На днях посетители центра заметили, что залы закрыты, а из них выносят кресла. На сайте предприятия значится, что кинотеатр закрыт навсегда.

Как сообщил источник «КП»-Мурманск», показ фильмов в «Форуме» был нерентабельным на фоне открытия других точек в городе, пандемии и антироссийских санкций, из-за которых в прокат не вышли многие зарубежные ленты.

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