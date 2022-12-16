Житель Мурманска из-за ревности избил мужчину до больницы

Врачи оценили травм как тяжкий вред здоровью. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Мурманске будут судить 30-летнего местного жителя, которому грозит до восьми лет лишения свободы за жестокое избиение человека.

27 сентября мужчина приревновал свою любимую женщину и решил устранить соперника.

- На лестничной площадке одного из домов на проезде Ледокольный он нанес потерпевшему не менее шести ударов, последнего госпитализировали с тупой травмой головы и грудной клетки, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Врачи оценили травм как тяжкий вред здоровью.

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