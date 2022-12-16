Единая карта жителя Мурманской области будет работать на базе системы «Мир»

За три года банк планирует сделать для северян более 50 тысяч таких карт. Фото: Правительство Мурманской области

Банк ВТБ начал выпуск Единой карты жителя Мурманской области. За три года банк планирует сделать для северян более 50 тысяч таких карт.

Карта выпускается на базе платежной системы «Мир». Ей можно оплачивать покупки, получать денежные переводы и соцвыплаты, копить кешбэк. Выпуск и обслуживание бесплатны. Также карта поддерживает бесконтактную технологию NFC и заменяет проездной билет с тарифом «Электронный кошелек», который предусматривает списание с отдельного транспортного счета.

- Владельцы Единой карты жителя Мурманской области от банка ВТБ автоматически подключаются к программе лояльности платежной системы «Мир» и могут получать кешбэк при покупках у партнеров российской платежной системы, - сообщает министерство цифрового развития региона.

Чтобы получить карту жителя, нужно обратиться в любой региональный офис ВТБ, работающий с физлицами, предоставив паспорт и СНИЛС. Напомним: Единую карту жителя Мурманской области начали выдавать осенью этого года.

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