Стали известны подробности спасения подростка из Кандалакши с травмой позвоночника

Подросток выпала из окна утром 13 декабря и получила серьезную травму позвоночника. Фото: минздрав Мурманской области

Стали известны подробности спасения 14-летней девочки из Кандалакши, которую санавиацией эвакуировали в Мурманск.

Подросток выпала из окна утром 13 декабря и получила серьезную травму позвоночника. В Кандалакшской ЦРБ ее состояние стабилизировали, а сложную операцию провели в Мурманской областной больнице.

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