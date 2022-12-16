Жители Мурманска могут попасть на личный прием к депутатам города

Депутаты Совета депутатов Мурманска ответят на вопросы местных жителей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Депутаты Совета депутатов Мурманска ответят на вопросы местных жителей. О графике личного приема у народных избранников сообщил глава города Игорь Морарь.

Так, 19 декабря, с 16:00 до 18:00 с мурманчанами встретится Сергей Коробков - АО «Электротранспорт города Мурманска», ул. Свердлова, д. 49, кабинет гендиректора.

20 декабря, с 16:00 до 17:00 – Владимир Буряк - региональная общественная приемная Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, пр. Ленина, д. 88. Предварительная запись по телефону: 8 (8152) 69-33-00

20 декабря, с 17:00 до 19:00 – Татьяна Ковалева - Мурманская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда ММЗ «Севморпуть», ул. Нахимова, д.17.

21 декабря, с 14:30 до 17:00 – Антонина Таран - ООО «АГРО-М». пр-д Флотский, д.3, офис №63.

21 декабря, с 15:00 – Андрей Сысоев - Совет депутатов города Мурманска, пр-т Ленина, д. 75. Необходима предварительная запись по тел.: 8 (8152) 45-64-64.

Напомним: на заседании Совета депутатов Мурманска 15 декабря состоялось вручение почетного знака «За заслуги города Мурманска». Им наградили директора гимназии 33 Татьяну Девяткову, которая находится в этой должности уже порядка 20 лет. Также депутаты приняли бюджет на 2023 год и новую структуру администрации города, предусматривающую сокращение количества комитетов и чиновников.

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