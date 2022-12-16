В 2023 году начнется строительство Мурманского морского транспортного узла

В 2023 году начнется активная стадия создания Мурманского транспортного узла – его строительство. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

В 2023 году начнется активная стадия создания Мурманского транспортного узла – его строительство. На этой неделе дорожную карт проекта губернатор Андрей Чибис обсудил с первым вице-премьером Андреем Белоусовым. Проект создаст 1800 рабочих мест в регионе увеличит перевалку грузов в порту на 18 миллионов в год.

- Якорный элемент - порт «Лавна» - уже наполовину построен. Спасибо президенту Владимиру Путину за личное внимание к стратегически важному для всей страны проекту, - сообщил Андрей Чибис.

На строительство Мурманского морского транспортного узла правительство РФ направит 37,7 миллиарда рублей. Проект даст новые возможности левому берегу Кольского залива, в том числе по энергоснабжению.

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