Госавтоинспекция предупреждает водителей в Мурманской области об опасности

Северян ждет ненастная погода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Водителей в Мурманской области в ближайшие дни просят быть особенно осторожными на дорогах из-за ненастной погоды.

- По данным Гидрометеорологической службы, на территории области в ближайшее время ожидаются сильный порывистый ветер и выпадение осадков в виде снега, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

Внимательнее стоит быть и пешеходам: носить световозвращающие элементы, по возможности – яркую одежду, вынимать наушники при переходе дороги.

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