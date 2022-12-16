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НовостиОбщество16 декабря 2022 6:59

Госавтоинспекция предупреждает водителей в Мурманской области об опасности

В регионе ожидается порывистый ветер и снег
Ника СВЕТЛОВА
Северян ждет ненастная погода.

Северян ждет ненастная погода.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Водителей в Мурманской области в ближайшие дни просят быть особенно осторожными на дорогах из-за ненастной погоды.

- По данным Гидрометеорологической службы, на территории области в ближайшее время ожидаются сильный порывистый ветер и выпадение осадков в виде снега, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

Внимательнее стоит быть и пешеходам: носить световозвращающие элементы, по возможности – яркую одежду, вынимать наушники при переходе дороги.

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