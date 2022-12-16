Госавтоинспекция предупреждает водителей в Мурманской области об опасности

Северян ждет ненастная погода.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Водителей в Мурманской области в ближайшие дни просят быть особенно осторожными на дорогах из-за ненастной погоды.
- По данным Гидрометеорологической службы, на территории области в ближайшее время ожидаются сильный порывистый ветер и выпадение осадков в виде снега, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.
Внимательнее стоит быть и пешеходам: носить световозвращающие элементы, по возможности – яркую одежду, вынимать наушники при переходе дороги.
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