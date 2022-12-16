Ударившая мужа ножом мурманчанка посчитала приговор слишком суровым

Северянка нанесла супругу смертельную рану. Фото: Артем КИЛЬКИН

53-летней мурманчанке не удалось обжаловать приговор за то, что она ударила мужа ножом. Северянку судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

В марте этого года супруги выпивали в квартире и поссорились. Женщина схватила кухонный нож и ударила мужа в живот. Травма оказалась настолько серьезной, что мужчина умер в больнице.

- Суд приговорил женщину к 6 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Не согласившись с выводами суда о виновности, осужденная в апелляционной жалобе указала, что умысел на причинение мужу тяжких телесных повреждений у нее отсутствовал, а назначенное ей наказание является чрезмерно суровым, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Однако облсуд оставил приговор нижестоящей инстанции без изменения.

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