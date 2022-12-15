В ДТП в Мончегорске пострадали два ребенка

Водитель Mitsubishi не справился с управлением и столкнулся с автомобилем BMW. Фото: vk.com/monchegorsk.gov_murman

Ночью 14 декабря в Мончегорске произошло ДТП, в котором пострадали дети. Авария случилась на перекрестке Никелевого шоссе и улицы Заводской.

- Водитель Mitsubishi не справился с управлением и столкнулся с автомобилем BMW, который остановился на перекрестке, чтобы пропустить автомобиль, двигающийся по главной дороге. В ДТП пострадали два несовершеннолетних пассажира второй иномарки, - сообщает ОГИБДД ОМВД России по Мончегорску.

Напомним: в Мурманске водитель Volvo вписался в светофор.

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