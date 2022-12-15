Комитет по туризму Мурманской области наградили бронзовой медалью Русского географического общества

Малая бронзовая медаль РГО была учреждена в 1858 году. Фото: murmansk.travel/

Комитет по туризму Мурманской области получил бронзовую медаль Российского географического общества. Награду вручили ведомству за большой вклад в развитие туризма и за организацию Арктического фестиваля «Териберка».

Председатель комитета Александр Елисеев поблагодарил Общество за признание заслуг и достижений команды комитета.

- Награда лишь подтверждает, что выбранный нами курс верный, а значит мы и дальше будем вносить вклад в развитие территорий, – отметил он.

Малая бронзовая медаль РГО была учреждена в 1858 году и присуждается за «активное участие в экспедициях, работы и приношения в пользу Общества и занятия меньшего достоинства, а также за исполнение с успехом поручений Общества».

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