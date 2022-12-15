Предприятия Мурманской области внедряют корпоративные программы «Здоровое питание»

Одной из важных практик укрепления здоровья на рабочих местах является корпоративная программа «Здоровое питание». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывает, что из-за плотной занятости и нехватки времени работники не уделяют должное внимание тому, какую пищу и в каком количестве они едят, отдавая предпочтение продуктам быстрого питания.

Одной из важных практик укрепления здоровья на рабочих местах является корпоративная программа «Здоровое питание».

На одном из крупных градообразующих предприятий Мурманской области, внедрившим эту практику, заметили, что здоровое питание способствует хорошему самочувствию сотрудников, они меньше болеют, что положительно сказывается на работе и повышает производительность труда.

Особое внимание уделяется меню, которое составляется с учетом критериев здорового питания: обязательное ежедневное наличие в категории «закуски, салаты» блюд из сырых свежих овощей; увеличение потребления полезных продуктов, например, включение в меню рыбных блюд (в качестве основных на горячее) не реже двух раз в неделю, введение в меню блюд с овощами, натуральных соков, снижение количества сахара в напитках и соли в блюдах.

С целью формирования у работников приверженности к правильному питанию в столовой предприятия блюда для здорового питания отмечаются знаком «ЗОЖ», а сотрудникам, выбравшим «здоровые» блюда, выдаются фишки (наклейки). Набравшие необходимое количество фишек могут бесплатно посетить любую процедуру в санатории-профилактории предприятия.

Результаты не заставили себя ждать. Так, на предприятии возросло число сотрудников, изменивших привычки питания в сторону оздоровления. Работники повысили потребление овощей, перестали досаливать приготовленные блюда, стали ежедневно завтракать.

Всем работодателям советуем присоединиться и внедрить корпоративную программу «Здоровое питание на рабочем месте»!

Напомним: по данным Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, сейчас в регионе создано и успешно работают 49 корпоративных программ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru