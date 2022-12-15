В Мурманске водитель Volvo вписался в светофор

Обошлось без пострадавших. Фото: t.me/groupmurmansk

Утром 15 декабря в Мурманске произошла авария с участием одной мащины - водитель Volvo врезался в светофор. Фотографии с места ДТП опубликовали в соцсетях.

Как сообщили «КП»-Мурманск» в пресс-службе УГИБДД региона, в аварии обошлось без пострадавших.

Напомним:в Мурманске на улице Шевченко вылетела в кювет фура. Грузовик столкнулся с Datsun.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru