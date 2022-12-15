В Мурманске водитель Volvo вписался в светофор

Обошлось без пострадавших. Фото: t.me/groupmurmansk
Утром 15 декабря в Мурманске произошла авария с участием одной мащины - водитель Volvo врезался в светофор. Фотографии с места ДТП опубликовали в соцсетях.
Как сообщили «КП»-Мурманск» в пресс-службе УГИБДД региона, в аварии обошлось без пострадавших.
Напомним:в Мурманске на улице Шевченко вылетела в кювет фура. Грузовик столкнулся с Datsun.
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