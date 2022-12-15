В Мурманской области ожидается снег и до -22 градусов

17 декабря температура воздуха существенно не изменится.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области сохраняется по-настоящему новогодняя погода с морозами и снегопадами.
По прогнозам мурманского гидрометцентра, 16 декабря ожидается небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -10-15, при прояснениях -17-22, днем -6-11 градусов. На дорогах гололедица.
17 декабря температура воздуха существенно не изменится.
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