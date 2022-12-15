«Борьба с феодалами». В одном из дворов Мурманска радикально подошли к борьбе с водителями, которые столбят за собой места

В одном из дворов Мурманска решили радикально бороться с такими нарушителями. Фото: скриншот видео

Во дворах Мурманска часта можно наблюдать картину, что на местах парковок появляются автопокрышки или другие предметы, которые обозначают, что эти места «заняты» автовладельцами.

Но так делать допустимо только в том случае, если это место оформлено в собственность, но так делают далеко не все.

В одном из дворов Мурманска решили радикально бороться с такими нарушителями.

- За домом по адресу Бабикова, 4 УК «МУЖСК» дала бой феодалам. С помощью погрузчика, пары рабочих и самосвала компания вывезла мусор (покрышки) с территории, - сообщили в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

В комментариях многие северяне одобрили такой подход.

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