Совет депутатов Мурманска утвердил новую структуру администрации города

Сэкономленные деньги планируют направить на соцобъекты, в том числе школы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

15 декабря Совет депутатов Мурманска рассмотрел проект изменения структуры администрации Мурманска. Напомним: ранее стало известно о сокращении количества комитетов за счет объединения строительства с градостроительством и территориальным развитием, а физкультуры и спорта - со здравоохранением. Также сократится количество чиновников и сотрудников мэрии.

- Речь идет порядка о 20 сотрудниках, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин, который внес на рассмотрение проект.

Сэкономленные деньги планируют направить на соцобъекты, в том числе школы.

С изменением структуры были согласны не все депутаты горсовета, семь из них проголосовали «Против». Но все же проект был принят.

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