В спортивной школе Мурманска детям приходится сидеть в холоде

В мурманской спортивной школе, что находится на улице Копытова, царит холод.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В мурманской спортивной школе, что находится на улице Копытова, царит холод. Дети и педагоги мерзнут при температуре +14 градусов как в залах, так и в раздевалках.
Как сообщили родители учащихся, проблемы с температурой начались после летнего ремонта учреждения. Они просят помочь разобраться в ситуации губернатора Андрей Чибиса.
- Все это время продолжаются сложные переговоры администрации школы с подрядчиками и проектировщиками, но обнадеживающих результатов и понятных сроков нет, - пожаловалась в Telegram-канале главы региона Юлия Макаренко.
Северянке вскоре ответили представители минспорта Мурманской области. Они сообщили, что через неделю в школу поступят семь тепловых пушек.
- До этого периода тренировочный процесс будет переведен в легкоатлетический манеж, - сообщили в ведомстве.
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