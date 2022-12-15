Алексей Ягудин на льду в Мурманске. Как это было

У 8,5 тысячи юных северян в этом году будет возможность увидеть на льду именитых фигуристов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

У 8,5 тысячи юных северян в этом году будет возможность увидеть на льду именитых фигуристов. С шоу «Щелкунчик» в постановке Ильи Авербуха в Мурманск приехали Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и другие.

В таком новом формате в 2022 году проходят губернаторские елки, на которые приглашены дети, отличившиеся в спорте, учебе, творчестве; чьи родители принимают участие в СВО; северяне из малообеспеченных семей, оставшиеся без попечения родителей и с ограниченными возможностями.

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