Алексей Ягудин на льду в Мурманске. Как это было

У 8,5 тысячи юных северян в этом году будет возможность увидеть на льду именитых фигуристов.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
У 8,5 тысячи юных северян в этом году будет возможность увидеть на льду именитых фигуристов. С шоу «Щелкунчик» в постановке Ильи Авербуха в Мурманск приехали Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и другие.
В таком новом формате в 2022 году проходят губернаторские елки, на которые приглашены дети, отличившиеся в спорте, учебе, творчестве; чьи родители принимают участие в СВО; северяне из малообеспеченных семей, оставшиеся без попечения родителей и с ограниченными возможностями.
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