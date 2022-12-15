В названии этого популярного у туристов места в Мурманской области делают ошибку многие. А вы знаете, как правильно?

В топ-5 вошло село, в названии которого многие туристы делают ошибку, ставя ударение не в том месте. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области определили пять самых популярных у туристов мест. Впервые в список попал Мончегорск, но традиционно там оказались такие уголки Заполярья, как Мурманск и Хибины.

А еще в топ-5 вошло село, в названии которого многие туристы делают ошибку, ставя ударение не в том месте. Речь о Териберке, про которую гости часто говорят «ТерибЕрка», а не «ТерИберка». В том, что несколько лет делала ошибку, призналась на концерте в Мурманске певица Виктория Дайнеко, отметив, что посетить село - ее давняя мечта.

Напомним: в Териберке бывали многие знаменитости, в том числе Ирина Хакамада, Юлия Барановская, Антон Богданов и другие.

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