В Териберке сломали шлагбаум на дороге к Батарейскому водопаду и пляжу «Яйца дракона»

Заграждение пришлось по вкусу не всем. Фото: vk.com/my_teriberka
Летом 2022 года в Териберке появился шлагбаум, перекрывший дорогу для машин на пляж «Яйца дракона» и к водопаду Батарейский. Его установили для того, чтобы автомобили, в том числе большегрузы, не портили хрупкий слой арктической почвы и не превратили красивые места в изрытые канавы.
Однако заграждение пришлось по вкусу не всем.
Пока устанавливается, вырвали ли его туристы, или же его временно демонтировали из-за конкретной причины. Фото: vk.com/my_teriberka
- Снесли шлагбаум, который преграждал проезд на побережье моря, - сообщил паблик «"Моя Териберка" | интернет-газета» (12+).
Пока устанавливается, вырвали ли его туристы, или же его временно демонтировали из-за конкретной причины.
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