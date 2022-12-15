В Мурманской области за неделю подорожали капуста, лук и греча

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманскстате сообщили об изменении цен на некоторые продукты первой необходимости. Мониторинг ведется в Мурманске, Апатитах и Североморске.
Так, за неделю с 6 по 12 декабря больше всего цены выросли на свежую белокочанную капусту (на 3,5%), репчатый лук (на 1,9%), гречневую крупу (на 1,2%) и пшено (на 1,1%).
- Снизилась стоимость пищевой поваренной соли (на 2,2%), питьевое цельное пастеризованное молоко (на 0,6%), - сообщили в ведомстве.
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
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