Совет депутатов Мурманска принял дефицитный бюджет на 2023 год

Доходы запланированы на уровне 22,5 миллиарда рублей, расходы - 23,5 миллиарда. Фото: Антон ЗАБИРОВ

15 декабря прошло заседание Совета депутатов Мурманска, на котором был принял бюджет города на 2023 год. Доходы запланированы на уровне 22,5 миллиарда рублей, расходы - 23,5 миллиарда.

- Дефицит бюджета не превышает предельного размера. Социальность направленность сохраняется. В приоритете мероприятия по реализации национальных проектов и муниципальных программ. Помимо прочего, предусмотрены средства на софинансирование работ по реконструкции здания бывшего кинотеатра «Родина», завершение капитального ремонта художественной школы, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Напомним: днем ранее Мурманская областная Дума приняла бюджет на 2023 год во втором чтении и окончательной редакции. Главный финансовый документ региона сохранил социальную направленность.

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