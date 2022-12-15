В больнице Мурманска задержали 22-летнего дебошира из Ярославской области

В отношении жителя Ярославской области проводится проверка.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Утром в Мурманской областной больнице росгвардейцы задержали молодого человека. Тот устроил в медучреждении дебош.
- Мужчина проявлял агрессию в адрес работников больницы и посетителей, кричал и матерился, чем мешал нормальной работе медицинской организации. На замечания буйный посетитель не реагировал и продолжал нарушать общественный порядок, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Мурманской области.
22-летнего дебошира доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении жителя Ярославской области проводится проверка.
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