Санавиация доставила подростка с травмой позвоночника из Кандалакши в Мурманск

Сейчас жизни подростка ничего не угрожает. Фото: минздрав Мурманской области

В Мурманской области врачи помогли подростку из Кандалакши, получившей тяжелую травму позвоночника.

Сначала пострадавшую доставили на «скорой» в реанимацию Кандалакшской ЦРБ, где врачи стабилизировали ее состояние. Как сообщили в минздраве региона, параллельно специалисты провели телемедицинскую консультацию с нейрохирургами и реаниматологами областной больницы, после чего санавиация эвакуировала пациента в Мурманск.

- Санитарное задание выполнила заведующая отделением экстренной консультативной, специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи Людмила Чернюк, которая оценивала состояние пациента перед транспортировкой и продолжала оказывать помощь в вертолете. К моменту доставки пациентки в Мурманскую областную клиническую больницы им. П.А. Баяндина была подготовлена операционная. Высокотехнологичное хирургическое вмешательство - транспедикулярную фиксацияю позвоночника - выполнил заведующий отделением нейрохирургии, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Мурманской области Андрей Панаськов, - сообщили в миндраве.

Сейчас жизни подростка ничего не угрожает.

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