С 1 февраля 2023 года в Мурманске подорожает проезд в общественном транспорте

В 2023 году в Мурманске вырастет проезд в общественном транспорте. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2023 году в Мурманске вырастет проезд в общественном транспорте. Если ранее он дорожал с 1 января, то в этот раз - 1 февраля.

В предыдущие годы разовая поездка на автобусе или троллейбусе дорожала сразу на 2 рубля, в этот раз новый тариф еще не известен.

- Для владельцев единой карты жителя Мурманской области будет установлен один тариф, для других - второй, - сообщил генеральный директор «Электротранспорта» Сергей Коробков.

Напомним: с 1 января 2023 года в Мурманской области вырастет плата за капитальный ремонт. По данным Минстроя, увеличение составит 1 рубль 32 копейки за квадратный метр.

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