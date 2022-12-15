С 1 февраля 2023 года в Мурманске подорожает проезд в общественном транспорте

В 2023 году в Мурманске вырастет проезд в общественном транспорте.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В 2023 году в Мурманске вырастет проезд в общественном транспорте. Если ранее он дорожал с 1 января, то в этот раз - 1 февраля.
В предыдущие годы разовая поездка на автобусе или троллейбусе дорожала сразу на 2 рубля, в этот раз новый тариф еще не известен.
- Для владельцев единой карты жителя Мурманской области будет установлен один тариф, для других - второй, - сообщил генеральный директор «Электротранспорта» Сергей Коробков.
Напомним: с 1 января 2023 года в Мурманской области вырастет плата за капитальный ремонт. По данным Минстроя, увеличение составит 1 рубль 32 копейки за квадратный метр.
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