В Мурманске УАЗ врезался в машину ДПС

В аварии обошлось без пострадавших. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске на улице Копытова произошла авария с участием машины ДПС.

- В 12.10 15 декабря водитель УАЗа не справился с управлением и врезался в служебный автомобиль Skoda, - сообщили «КП»-Мурманск» в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

В ДТП машины получили повреждения, из людей никто не пострадал.

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